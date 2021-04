Cătălin Hîldan, din nou pe teren la Dinamo! Nepotul ,,Unicului Căpitan” a debutat la seniori

Cătălin Hîldan Jr., nepotul ,,Unicului Căpitan” de la Dinamo, a debutat la seniori, după ce a evoluat într-un meci din Liga a 3-a.

Fundaşul central de doar 17 ani din Ştefan cel Mare a jucat în meciul disputat de Dinamo II, contra celor de la Concordia Chiajna II, partidă câştigată de ,,câini” cu scorul de 5-0.

Dianmoviştii s-au impus în etapa a 14-a a Ligii a 3-a, fiin conduşi de pe margine de către Sorin Colceag, cel care i-a luat locul lui Emil Ursu.

În minutul 54 al meciului a avut loc marele eveniment, acela în care Cătălin Hîldan Jr. a debutat oficial pentru Dinamo la seniori. Nepotul ,,Unicului Căpitan” din Ştefan cel mare i-a luat locul în teren lui Valentin Borcea (18 ani).

Tânărul fotbalist a jucat şi pentru prima echipa lui Dinamo, însă a făcut-o doar în meciul amical disputat de ,,câini” cu Dinamo Kiev.

Acesta a debutat la Dinamo, după ce fostul antrenor al echipei secunde, Emil Ursu, a declarat că a fost forţat de cei din DDB să joce cu Cătălin Hîldan Jr. din primul minut meciurile din Liga a 3-a.

,,DDB m-a forțat să folosesc un jucător. Pe Cătălin Hîldan. Eu sunt crescut la Dinamo, iubesc Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de Dinamo. Am fost în galeria lui Dinamo timp de 6 ani, am crescut în acest club și clubul Dinamo m-a ridicat ca om. Acolo m-am realizat.

Nu pot folosi jucători care nu merită să joace. Am avut o discuție cu unul dintre cei care conduc DDB acum două săptămâni, a venit pentru o discuție în particular cu mine. Mi-a spus că trebuie să îl forțez pe Cătălin Hîldan să joace. Eu îl stimez pe nea Marin Hîldan, am jucat contra lui Cătălin Hîldan și l-am și antrenat, am respect pentru el din toate punctele de vedere. Dar, ca un jucător să joace la echipa a doua, trebuie să fie cel mai bun la juniori. Atunci cu drag îl promovez și îl bag la echipa a doua.

Am zis că în momentul de față nu poate să joace la echipa a doua, dar ce pot să fac pentru el este să îl las să se antreneze cu mine la echipa a doua și dacă mă ajută rezultatele, să îl debutez și să îi dau drumul ușor-ușor, să prindă încredere în el.’‘, a declarat Emil Ursu, pentru GSP.