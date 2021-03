Dinamo este clubul din Liga 1 cu cele mai mari probleme, atât din punct de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere financiar.

După ce Pablo Cortacero nu a mai dat niciun semn de viaţă, singurii care mai aduc bani la club sunt suporterii acţionari, prin intermediul programului DDB. Pentru a avea linişte în acest sezon, oficialii de la Dinamo au făcut şi câteva transferuri în iarnă, iar salariile lor au devenit subiect de discuţie.

Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre situaţia lui Dinamo şi a lămurit şi salariile ultimilor veniţi în Ştefan cel Mare. Acesta a dezvăluit cât câştigă Nepomuceno, Morsay sau Steliano Filip.

„Am văzut și eu că se tot comentează despre salariile jucătorilor transferați la Dinamo în ultima perioadă. Vreau să punem punct acestor speculații, pentru că acești fotbaliști nu câștigă sume foarte mari, așa cum probabil cred unii.

Este clar că și eu mi-aș fi dorit să aducem la Dinamo jucători pe salarii de 10.000 sau 12.000 de euro pe lună, dar noi avem un buget și a trebuit să ne încadrăm în el. Nu o să vă vină să credeți, dar Nepomuceno are un salariu de 3.000 de euro pe lună. Portarul Gudmund Kongshavn câștigă 4.000 de euro pe lună, iar Steliano are între 6.000-7.000 pe lună. Nu mai țin mine exact, dar în mod sigur nu are mai mult de 7.000 de euro pe lună. Filip oricum a renunțat la foarte mulți bani ca să vină la Dinamo.

Noi avem mare încredere în Morsey și o să vedeți că își va da drumul la joc. Pe el l-am împrumutat până în vară la Dinamo. Câștigă de la noi 6.000 de euro pe lună. El are salariu mai mare, dar noi îi plătim lui doar 6.000 de euro, iar restul de bani îi plătește Chievo. Eu nu știu ce sumă îi dă Chievo că nu ne uităm în actele lor de acolo.

Însă, Chievo ne-a spus clar că, dacă îl vrem pe Morsey, atunci noi trebuie să îi suportăm obligatoriu din salariu 6.000 de euro, iar de restul se ocupă ei. Dinamo nu a plătit pentru aceste transferuri niciun comision nimănui, ca să fie clar pentru toată lumea. Ce v-am spus eu acum se poate verifica.”, a declarat Mario Nicolae, pentru ProSport.

Dinamo se află pe locul 13 în Liga 1, cu 26 de puncte acumulate în 25 de jocuri disputate în acest sezon în campionat.