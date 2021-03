Căpitanul salvator al liderului trage un semnal de alarmă: „Nu am jucat ce trebuia!”

Tănase a fost din nou omul decisiv al FCSB-ului în victoria izbutită inextremis în fața celor de la Gaz Metan.

Atacantul a ajuns la cota 17 fiind în continuare golgheterul Ligii 1.

„Un meci destul de greu. De fapt, foarte greu. Nu am jucat ce trebuia, ca să îi deschidem, să ne creem mai multe ocazii. E important că am luat punctele și am revenit pe primul loc. Nu doar prima repriză a fost slabă, ci tot meciul nu am jucat ce trebuia. Trebuie să analizăm, să redevenim echipa care își făcea ușor ocazii”, a spus decarul echipei lui Toni Petrea după ultimul fluier.

Moruțan răsuflă și el ușurat după reușita decisivă venită în timpul suplimentar dictat de arbitrul Iulian Călin.

„Eu zic că e o victorie muncită. Contează cele 3 puncte, important e să câștigăm fiecare partidă. Fiecare își dă viața pe teren și mă bucur de faptul că suntem o echipă. Eu zic că patronul e foarte mulțumit pentru victorie.

Toate echipele își dau viața contra noastră, nu e ușor să faci spectacol. Trebuie să ai și puțină șansă într-un meci, contează să câștigi, nu ocaziile. Noi nu ne uităm la CFR, va veni meciul cu ea și vom vedea atunci cine e mai bun”, a fost reacția mijlocașului după întâlnirea pe cel mai mare stadion al țării.