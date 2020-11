Când ajunge FCSB pe primul loc în Liga 1? Sergiu Buş: ,,Întrebaţi-i pe cei de la Craiova”

FCSB s-a impus în partida cu Chindia Târgovişte, scor 2-0, din etapa a 9-a Ligii 1 şi s-a apropiat din nou de liderul Craiova.

Golurile partidei au fost marcate de Iulian Cristea şi Florin Tănase, în minutul 23, respectiv minutul 56.

La finalul partidei Sergiu Buş a vorbit despre prestaţia sa şi a colegilor săi din meciul cu trupa antrenată de Emil Săndoi.

,,A fost o victorie meritată, zic eu. Mă bucur că am luat cele trei puncte şi că suntem aproape de Craiova, acolo sus. Putem să spunem că m-a odihnit (n.r. Toni Petrea). Consider că am intrat bine, mi-am ajutat echipa, nu m-am lipit la gol, dar o voi face în partidele următoare.

Avem cel mai bun golaveraj din campionat, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne pregătim la fel. Sunt sigur că vom face antrenamente cu încărcătură. Atâta timp cât suntem bine fizic şi sănătoşi, e cel mai bine. Totuşi, suntem la început, părerea mea. E bine că s-au încurcat (n.r. CFR Cluj), sperăm ca noi să n-o facem, deşi e foarte greu. Sunt sigur că ne vom lupta la titlu.”, a spus Sergiu Buş la finalul partidei.

Întrebat când va ajunge FCSB pe primul loc în Liga 1, Sergiu Buş a avut un răspun incredibil.

,,Nu ştiu, întrebaţi-i pe cei de la Craiova”, a spus atacantul sosit în această vară la FCSB.

După victoria din meciul cu Chindia, FCSB a revenit la trei puncte în spatele Craiovei, liderul Ligii 1.