Campioana României, analizată atent de antrenorul lui Dinamo Zagreb. “O echipă experimentată, agresivă”

Confruntarea CFR Cluj – Dinamo Zagreb, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, este programată miercuri, de la ora 21:00, într-o singură manșă. Antrenorul croaților, Zoran Mamic, a analizat atent campioana României și consideră că va fi un adversar redutabil.

În această seară, campioana Croației a făcut antrenamentul oficial pe arena ‘Dr. Constantin Rădulescu’ din Cluj-Napoca.

“Trebuie să arătăm pe teren ceea ce putem face, nu la conferința de presă. Îl cunosc pe Ciprian Deac, cu al său picior stâng ce poate fi un adversar de temut. Stilul său de joc ne poate pune mari probleme. Nu ne gândim la drame, ci doar la cum să învingem. Șansele sunt 50-50 la sută, trebuie să ne impunem.

Adversarul nostru este o echipă care a ţinut în şah câştigătoarea Europa League timp de 180 de minute. Sevilla s-a calificat datorită golului marcat în deplasare. Asta spune multe despre cât de puternică este echipa din Cluj. Este o echipă experimentată, compactă, agresivă, care ştie foarte bine să rupă jocul. Trebuie să fim la un nivel foarte mare ca să câştigăm meciul.

Ce știu eu despre România? Hagi, Mutu, Dan Petrescu, Steaua. Cunosc foarte bine țara voastră, am venit de mai multe ori, m-am interesat de mulți fotbaliști în ultimii ani, pot spune că am prieteni români. Petrescu a fost mare ca fotbalist, e mare ca antrenor. Am urmărit și toate meciurile CFR-ului din precedenta campanie europeană“, a spus Zoran Mamic la conferința de presă.