Camora, căpitanul CFR-ului, recunoaște: ”Am renunțat la multe oferte mai avantajoase!”

Mario Camora, căpitanul CFR-ului, a dezvăluit că a renunțat la mai multe oferte de-a lungul timpului din dragoste pentru echipa din Gruia.

Fotbalistul de 33 de ani joacă la CFR Cluj din 2011 și recunoaște că a avut mai multe oferte avantajoase din punct de vedere financiar, însă a renunțat.

Camora a explicat că motivul principal este faptul că se simte iubit la formația ardeleană și ar fi regretat dacă lua o decizie pripită.

”Am renunțat de mai multe ori la multe oferte mai avantajoase, pentru că mă simt foarte bine aici. Când ai un confort și te simți iubit de un club, nu ai cum să pleci. Doar dacă ai un contract mult mai bun decât aici. Altfel, să te duci departe de casă, iți pare rău apoi.

Și când a fost cu insolvența, domnul Mureșan m-a chemat la el la birou și am renunțat la 7.000 de euro pe lună ca să rămân la Cluj. Am avut oferte din Portugalia, au fost discuții, dar nu am vrut să renunț și să plec. Am avut și din Cipru, era o echipă care juca an de an în Champions League, pe un salariu bun, a mai fost o echipă din Spania care se lupta la retrogradare. Dar am vrut să ajut acest club, care m-a făcut mare și pe mine” a declarat Camora la DigiSport.

1.4 milioane de euro este cota de piață a lui Camora, potrivit transfermarkt.com.

De-a lungul perioadei petrecute în Gruia, lusitanul a cucerit 3 titluri de campion al României cu CFR Cluj.

Peste 200 de apariții a bifat fotbalistul portughez pentru ”feroviari”, în toate competițiile.