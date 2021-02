“Câinii”, ironii la adresa marei rivale, după succesul din Cupă: “Nici nu știu dacă au observat panoul, e tristețe mare la ei!”

Dinamo a trecut mai departe în Cupa României, în urma succesului de pe teren propriu împotriva marei rivale, FCSB, cu scorul de 1-0!

Formația din Ștefan cel Mare s-a răzbunat după eșecul de acum două runde din Liga 1 și au izbutit să îi dea o replică pe măsură echipei lui Toni Petrea. La finalul partidei, Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre victoria împotriva FCSB-ului și nu a ratat ocazia să îi înțepe pe aceștia.

Ulterior, oficialul dinamovist a vorbit și despre posibilitatea foarte mare ca marcatorul din meciul de aseară, Adam Nemec, să accepte noile condiții contractuale și să continue în “Groapă”.

“E bucurie mare și în vestiar. Toți băieții sunt fericiți. Și pentru calificare în sine, dar și pentru că a fost vorba de un succes cu FCSB. E o descătușare! Și La Craiova am jucat bine, dar n-am reușit să scoatem nici măcar un punct. Victoria o dedicăm DDB-ului. Ei fac eforturi mari de tot ca să funcționeze această echipă. Ne dorim să câștigăm Cupa, a trecut atâția ani de când clubul nu a mai câștigat acest trofeu. Panoul e întreg acum. Nici nu știu dacă l-au observat pe cel nou, e tristețe la ei!

Suntem în discuții cu el (n.r. Adam Nemec), aproape am rezolvat. Lucrurile se îndreaptă spre bine și se vede în atitudinea lui de pe teren. Dacă ar fi fost supărat, e clar că n-ar fi avut evoluțiile acestea bune.

Se încearcă să se spună că jucătorii sunt neplătiți de multă vreme. Și la alte cluburi e la fel. Și la licență se lucrează, o s-o luăm. Dar noi sportiv trebuie să arătăm foarte bine în primul rând. Luni se vor face plățile așa cum s-au stabilit, din banii de la DDB plus sponsorii pe care-i avem în spate. După victoria cu FCSB, o să fie o emulație în jurul echipei, apar sponsori, oameni dornici. Domnul Badea este lângă echipă, are 7-8% din club, este activ cu sponsorizări, cunoaște în detaliu situația clubului!”, a declarat Mario Nicolae, la finalul meciului cu FCSB.