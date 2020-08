”Câinii” nu mai au răbdare! Sorescu: ”Aşteptăm de la noii patroni ce ni s-a promis!”

Dinamoviștii nu mai au răbdare și vor ca noii patroni din Ștefan cel Mare să achite restanțele salariale.

Dinamo a remizat cu Hermannstadt, scor 1-1, pe Arena Națională, în prima etapă din sezonul 2020-2021 al Ligii 1. Joalisson a deschis scorul pentru sibieni, în minutul 32, iar ”câinii” au marcat din penalty, prin Deian Sorescu, în minutul 59.

La finalul meciului cu formația din Sibiu, Sorescu a luat atitudine și a transmis conducerii faptul că jucătorii nu mai au răbdare și vor ca restanțele să fie achitate săptămâna aceasta.

”Pentru mine este important ca echipa să câştige. Astăzi am încercat, dar atât s-a putut pentru că a fost o perioadă grea. În continuare este o perioadă grea.

A fost un meci greu, ne aşteptam, dar ne-am pregătit bine şi am respectat ce a zis mister, chiar dacă în prima repriză nu ne-a ieşit ce ne-am dorit. Per total, cred că am avut mai multe ocazii ca ei şi meritam victoria.

Am mai cerut un penalty. Cred că au fost clare amândouă. Am încercat să fim liniştiţi. Se vorbeşte foarte mult şi de vânzarea clubului. Aşteptăm de la noii patroni ce ni s-a promis. Avem nişte restanţe şi le aşteptăm în săptămâna aceasta.” a declarat Sorescu la finalul meciului.