“Bursucul” este îngrijorat după a doua înfrângere consecutivă în Liga 1: “E îngrijorător, alarmant, tabela arată că sunt probleme!”

Campioana României a suferit al doilea eșec consecutiv pe teren propriu, după înfrângerea în fața celor de la UTA Arad, scor 0-1!

După meci, antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a declarat că echipa sa nu a reușit să marcheze în meciul cu UTA din cauza ghinionului și trage în continuare un semnal de alarmă despre situația din punct de vedere al lotului celor de la CFR Cluj, decimat în acest moment de accidentări și cazuri de COVID-19.

”Echipa a jucat bine, s-a jucat la o singura poartă în prima repriză, am pierdut din cauza ghinionului, mai jucam încă 3 zile și mingea nu ar fi intrat în poartă, ei se apără foarte bine, portarul a fost cel mai bun om al lor.

Știam că va veni o perioadă grea după 3 ani când totul a fost perfect, sunt probleme mari de lot dar nu am putut preveni această alunecare a noastră. Să pierzi două meciuri acasă nu mi s-a întâmplat niciodată la echipele pe care le-am antrenat.

Am luat gol la singura lor ocazie. Și eu am câștigat meciuri în care nu am avut ocazii. E îngrijorător, alarmant, tabela arată că sunt probleme.

Chiar dacă nu joacă Vinicius, Deac, Omrani, sunt alți jucători care pot intra. Băieții au vrut, nu s-a terminat campionatul, dar e îngrijorător!” a declarat Dan Petrescu la finalul meciului cu UTA Arad.

În urma rezultatului din această seară, CFR Cluj rămâne pe locul al treilea în Liga 1, după 11 etape, la patru puncte de liderul din acest moment, Universitatea Craiova.

Pentru clujeni urmează duelul din Europa League, contra celor de la AS Roma, meci care va avea loc joi seară, de la ora 22:00, pe stadionul din Gruia. În ultimul partidă, care a avut loc pe arena din Olimpico, clujenii au suferit o înfrângere drastică contra italienilor, scor 0-5.