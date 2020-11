Laszlo Balint, mesaj clar după victoria în fața CFR-ului: “Vrem să dăm totul la fiecare meci și să ținem ștacheta sus!”

UTA Arad a obținut o victorie pe terenul campioanei CFR Cluj, scor 1-0, și se menține în continuare în partea de sus a clasamentului!

Antrenorul celor de la UTA Arad, Laszlo Balint, s-a arătat mulțumit de jocul făcut de echipa sa pe terenul celor de la CFR Cluj, dar încearcă în continuare să rămână cu picioarele pe pământ și să încerce și de acum înainte să aibă același parcurs ca și până în acest moment cu echipa arădeană.

“Noi am crezut în potențialul nostru chiar dacă multă lume nu se aștepta să câștigăm aici, cei mai optimiști suporteri sperau la un punct, dar iată că am reușit să le luam pe toate trei. Am muncit în ultimul timp să remediem din problemele defensive pe care le-am întâmpinat în ultima etapă și mă bucur că am reușit la pauză să îi fac pe băieți să creadă că putem să câștigăm acest meci.

Noi încercăm să luăm meciurile pe rând, iar de marți trebuie să începem să pregătim meciul de Cupă, care pentru noi este unul foarte important, deoarece vrem să ne calificăm și după care să ne concentrăm pentru fiecare etapă. Avem un drum lung însă pentru a putea emite pretenții pentru partea superioară a clasamentului, dar e important să credem în noi și să adunăm puncte.

Am spus-o încă dinaintea acestei partide, pentru noi orice s-ar fi întâmplat în acest meci ar fi reprezentat un bonus, nu pot spune că am venit să jucăm fără presiune, pentru că mereu jucăm cu presiune, dar vrem ca la fiecare meci să dăm totul și să ținem ștacheta sus!”, a declarat Balint la finalul meciului din Gruia.

După rezultatul din această seară, UTA Arad urcă până pe locul 5 în Liga 1, cu 17 puncte acumulate în cele 11 etape disputate în acest sezon.