Budescu, tot mai aproape de FCSB: „El mi-a zis că o să vină”. Ce a spus Gigi Becali despre Arlauskis

Gigi Becali și-a manifestat, de mai multe ori, dorința ca Budescu (32 de ani) să revină la FCSB.

Chiar dacă mijlocașul se află sub contract FC Damac, finanțatorul roș-albaștrilor spune că, din vară, jucătorul se va alătura echipei lui Toni Petrea. Budescu evoluat la FCSB, în perioada 2017 – 2018.

„Cu Budescu nu am mai vorbit. Am discutat atunci și am stabilit că îl aștept la noi de la vară. El mi-a zis că o să vină. I-am zis să se ducă să facă bani pe la arabi, iar apoi să vină. Sunt convins că o să fie la noi, pentru că Budescu vrea să joace din nou aici”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Arlauskis a revenit la CFR Cluj, dar Gigi Becali nu este impresionat de achiziția aredelenilor.

„Trebuie să mergem foarte bine, iar eu abia aștept meciul cu CFR Cluj. Nu mă interesează ce face Edi Iordănescu și nici nu mă interesează că o să fie suspendat, cum nu mă interesează nici că a venit Arlauskis la CFR. E Superman, tată, și nu știu eu? Vlad e cel mai bun portar din Liga 1 și am mare bază în el”, a mai spus Gigi Becali.