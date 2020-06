BREAKING NEWS | Novak Djokovic a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus!

Liderul ATP Novak Djokovic (33 de ani) a fost depistat pozitiv cu COVID-19!

Sportivul sârb a fost depistat cu COVID-19 după turneul ”Adria Tour”, turneu demonstrativ la finalul căruia mai mulți participanți, precum Grigor Dimitrov sau Borna Coric, s-au infectat.

La finalul turneului, ”Nole” s-a dus în Serbia pentru a se testa, iar rezultatul a fost pozitiv. La fel ca tenismenul sârb, și Jelena, soția acestuia a fost depistată pozitiv.

”Am fost testați de îndată ce am ajuns la Belgrad. Rezultatul meu a fost pozitiv, la fel și cel al Jelenei. Testele copiilor noștri au fost negative. Tot ce am făcut în ultima lună, am făcut un inima deschisă. Intențiile noastre au fost să ajutăm. Turneul și-a propus să unească și să trimită un mesaj de solidaritate și compasiune pentru cei din regiunea noastră.

Adria Tour a fost înființat pentru a ajuta jucătorii din Sud-Estul Europei să revină într-un ritm competitiv după pauza cauzată de COVID-19.

Ideea de la care a pornit turneul a fost una filantropică. Fondurile au fost direcționate spre cei care au avut mai mare nevoie. Reacțiile acelor oameni mi-au umplut inima de bucurie.

Am organizat acest turneu în momentul în care părea că virusul a intrat pe o curbă descendentă. Din păcate, virusul este încă printre noi. Este o realitate dură cu care trebuie să ne obișnuim. Sper să ne întoarcem cât de curând la viețile noastre obișnuite.

Îmi pare foarte rău pentru fiecare om care s-a infectat! Sper ca toată lumea să își revină și să fim cu toții bine. Voi rămâne în izolare 14 zile și voi repeta testul peste 5 zile.” este comunicatul emis de Novak Djokovic.

