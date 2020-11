Mai multe surse din Argentina au raportat faptul că Diego va începe meciul vieţii chiar în aceste momente. Medicii i-au descoperit un cheag de sânge la creier şi l-au trimis direct în sala de operaţie.

🚨 Reports in Argentina say Diego Maradona has suffered bleeding on his brain and will undergo emergency surgery.

🙏 Our thoughts are with him and his family, hope he makes a swift and full recovery. pic.twitter.com/SEAm2hs7Dq

— SPORF (@Sporf) November 3, 2020