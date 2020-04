Manchester City a anunțat că mama managerului Pep Guardiola a murit luni, 6 aprilie, după ce a luat contact cu virusul Covid-19.

Manchester City a declarat, prin intermediul contului oficial de Twitter, că mama antrenorului celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a murit la Barcelona după ce a contractat virusul Covid-19. Dolors Sala Carrio, în vârstă de 82 de ani, a murit în Manresa, Barcelona.

“Toată lumea asociată cu clubul trimite cea mai onestă compătimire, în aceste momente supărătoare, lui Pep, familiei sale și tuturor prietenilor lor.”, au scris oficialii clubului pe Twitter.

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends.

