Diego Armando Maradona a suferit un stop cardiorespirator miercuri dimineață la domiciliul său din cartierul San Andrés, în orașul Tigre.

Medicii l-au internat pentru un simplu control la începutul lunii, apoi i-au găsit un cheag de sânge pe creier după o analiză mai amănunţită.

Argentinienii spun că o ambulanţă se afla în faţa casei lui Maradona. După ce a fost operat pe creier, mai multe cadre medicale au rămas cu acesta pentru a-l ţine sub observaţie.

Decesul a fost confirmat şi de avocatul lui Maradona!

