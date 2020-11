BREAKING NEWS | Ce performanță! Olăroiu a scris istorie în China: Jiangsu Suning e noua campioană!

Tehnicianul român a cucerit primul său trofeu din China, alături de Jiangsu Suning.

Formația lui ”Oli” a câștigat primul titlu de campioană, după ce a câștigat returul finalei cu Guangzhou Evergrande, campioana en-titre care este pregătită de Fabio Cannavaro.

WE ARE JIANGSU. WE. ARE. THE. CHAMPIONS. 🏆

Manșa tur s-a încheiat 0-0, iar în retur elevii lui Olăroiu au învins cu 2-1. Eder și Alex Teixeira au marcat golurile celor de la Jiangsu Suning, iar Wei Shihao a marcat golul celor de la Evergrande.

Din minutul 45+1, formația lui Olăroiu a jucat în inferioritate numerică, după ce He Chao a fost eliminat.

CSL Championship Playoff final 2nd leg: Jiangsu Suning 2:1 Guangzhou Everbright (on aggregate 2:1) (1/2). In the last min of the 1st half, Alex Teixeira's dribbled past Tyias Browning & fouled by He Chao, who was then sent off. Eder Martins scored the freekick and made it 1:0. pic.twitter.com/grnub4SWEj

— Titan Sports Plus (@titan_plus) November 12, 2020