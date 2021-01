BREAKING NEWS | Anunț venit de nicăieri! Transferul lui Haruț la FCSB a picat!

Dat ca sigur, transferul lui Denis Haruț (21 ani) la FCSB a picat.

Ieri seară, fundașul ajunsese în cantonamentul roș-albaștrilor, iar mutarea era ca și făcută. Becali urma să plătească formației moldave 700.000 de euro.

Totuși, se pare că mutarea a picat pe ultima sută de metri. Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut anunțul.

”Da, e adevărat. Nu ne-am înțeles. Da, a plecat. Nu ne-am înțeles. Nu știu dacă vom mai transfera pe cineva în locul lui.” a declarat Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

1 milion de euro este cota de piață a lui Haruț, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, tânărul fotbalist a bifat 15 apariții pentru FC Botoșani, în toate competițiile.

”Au mai fost câteva detalii de pus la punct. Mă bucur că am rezolvat. Este un moment foarte important pentru cariera mea. Am trăit cu intensitate aceste momente. Mă bucur că acum totul este ok. E un pas înainte în cariera mea. Sper să arăt ce am demonstrat şi la Botoşani.

Sunt pregătit să joc pe orice post, încerc să-mi fac treaba indiferent undeva voi juca. Sper să nu dezamăgesc. Mă simt mai bine pe poziţia de fundaş central. Aştept cu nerăbdare să încep. Marius Croitoru mi-a spus să fac ce simt eu şi că e un pas mare în cariera mea. Nu am teamă de critici. Sunt foarte puternic. Mă bucur că roadele muncii mele se văd acum.” spunea Haruț ieri seară.