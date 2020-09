Bogdan Vintilă, ironizat de un fost antrenor din Liga 1: “E ca un labrador frumos și cuminte”

Vasile Miriuță l-a ironizat pe Bogdan Vintilă înaintea partidei dintre FCSB și Backa Topola din turul 2 preliminar al Europa League.

După ce nu mai puțin de 9 membri ai staffui tehnic, inclusiv antrenorul principal, Toni Petrea, s-au infectat cu COVID-19, FCSB a fost nevoită să-l cheme în deplasarea din Serbia și pe Bogdan Vintilă.

Miriuță îl ironizează pe Bogdan Vintilă pentru că a acceptat să rămână în cadrul clubului după ce tehnicianul român a fost îndepartat de pe banca primei echipe.

“E bun Vintilă? La ce e bun? E ca și cum am eu un labrador frumos și cuminte, Lucky îl cheamă… Hai să fim serioși. E bun, a demonstrat. Unde antrenează? La echipa a doua? Asta spun”, a declarat Vasile Miriuță, la Look Plus.

Bogdan Vintilă a pregătit-o pe FCSB în perioada august 2019 – iulie 2020 în care a obținut 18 victorii, 7 egaluri și 7 înfrângeri.