Bergodi, nemulțumit de elevii săi! Italianul și-a ”urecheat” jucătorii: ”Nu se poate sta cu frică!”

Cristiano Bergodi și-a ”urecheat” elevii după victoria de la Argeș.

Universitatea Craiova a câștigat meciul din Trivale, scor 2-1. Cicâldău și Koljic au marcat pentru alb-albaștrii, iar Honciu pentru piteșteni.

Oltenii s-au descurcat execelent în prima repriză, însă a doua parte a meciului au tremurat pentru cele trei puncte. Piteștenii au marcat în minutul 88, iar defensiva oltenilor a suferit.

Bergodi este nemulțumit de jucătorii săi și anunță că va avea o discuție serioasă cu aceștia pentru a rezolva problema care îi dă bătăi de cap Craiovei.

”Trei puncte importante, dar nu sunt mulțumit. Prima repriză am jucat bine, dar în a doua repriză am suferit. Nu se poate sta cu frica de a lua un gol. În fotbal se întâmplă lucruri. Vom vorbi cu băieții. Mergem înainte.

A doua repriză nu am jucat bine. Am avut ocazii. Am avut 2-3 ocazii. Trebuie să închidem meciul. Dacă iei gol în ultimele minute înseamnă că nu am jucat bine. La golul primit nu am fost agresivi. E nevoie de mai multe meciuri.” a declarat Bergodi la finalul meciului.