Becali nu mai vrea jucători ‘bătrâni’ la FCSB! “De ce să se mai chinuie pe aici?”

FCSB a reluat pregătirea centralizată la baza din Berceni, dar Marko Momcilovic n-a fost chemat la antrenamente, deși este încă sub contract cu ‘roș-albaștrii’. Gigi Becali a explicat că fundașul sârb nu mai poate ajuta FCSB și va pleca la finalul lunii iunie.

Marko Momcilovic (32 de ani) este la FCSB din ianuarie 2016 și a jucat în 96 de meciuri.

În acest sezon, fundașul sârb a prins doar 45 de minute pentru ‘roș-albaștri’, din cauza unor probleme medicale.

“Ce să mai facem, mă, tată, cu Momcilovic? El e terminat de un an, dar am zis să nu reziliez încă de atunci contractul cu el și l-am plătit în continuare. El a vrut să joace, dar accidentările l-au terminat. Nu am nimic cu el, dar nu mai are rost să ne încurcăm unul pe altul.

Peste o lună și ceva, lui Momcilovic oricum îi expiră contractul cu noi. El este și în șomaj tehnic, ce să mai fac cu el? Pentru ce să se mai chinuie pe aici? Vreau să îmi pun baza de acum pe jucătorii ăștia tineri“, a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Antrenamentele continuă! #FCSB #cantonament #pregătireJucătorii FCSB continuă pregătirea centralizată, în așteptarea reluării Ligii 1 și a Cupei României.Fotbaliștii se antrenează în grupuri de câte patru, care au fost stabilite încă de la intrarea în cantonamentul de la Baza Sportiva FCSB.Toți membrii delegației vor efectuat testul COVID-19 pentru a doua oară zilele viitoare, după ce primul test a relevat faptul că niciunul dintre aceștia nu a fost infectat. Publicată de FCSB pe Miercuri, 20 mai 2020

