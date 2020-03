Becali îl pune la zid pe fostul ministru al Sănătații: ”Cum să vorbești așa aiurea? Cum e posibil așa ceva?”

Finanțatorul celor de la FCSB a salutat plecarea lui Victor Costache de la conducerea Ministerului Sănătății.

Gigi Becali a fost deranjat de lipsa de dotare a spitalelor în perioada în care coronavirusul face ravagii inclusiv în România.

„Foarte bine că și-a dat demisia. Păi cum, să nu fie măști în spitale, cum să nu fie doctorii protejați? Cum să vorbești așa aiurea? Foarte bine că și-a dat demisia. Nu e normal să nu ai măști, să nu ai mănuși. Cum e posibil așa ceva?” s-a revoltat latifundiarul din Pipera la Digi Sport.

Acesta spune că va continua să ajute cât poate de mult toate unitățile de primiri urgențe din țară care luptă cu temuta maladie.

“Am fost și la Craiova, și la Caracal, și la Pitești. Am dat măști și materiale. Am fost la mănăstire să mă rog. La noi o să treacă, noi avem Liturghia. Eu nu o să mă opresc deloc aici cu donațiile și voi ajuta cât pot eu de mult. Pot să fiu atacat pentru ceea ce fac, dar eu o fac doar din dragoste pentru poporul meu. Suntem și în Postul Paștelui și mai bine ne-am da mâna toți oamenii cu bani din România și am ajuta spitalele”, a completat patronul roș-albaștrilor.