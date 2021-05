Gigi Becali a vorbit despre revenirea lui Olăroiu la FCSB: “El poate să vină când vrea el!”

Cosmin Olăroiu a devenit unul dintre cei mai valoroși antrenori români, iar performanțele sale din străinătate i-au adus o întreagă avere de-a lungul timpului!

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani s-a aflat tot timpul printre preferințele fanilor în ceea ce privește postul de selecționer al primei reprezentative. În cele din urmă, Olăroiu nu a mai ajuns pe banca României, în ciuda discuțiilor purtate în urmă cu ceva timp cu oficialii Federației Române de Fotbal. Acum, fostul antrenor al chinezilor de la Jiangsu Suning se află în România și așteaptă o ofertă pentru a reveni pe marginea terenului.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit despre situația lui Cosmin Olăroiu și a mărturisit că acesta va avea tot timpul ușa deschisă la echipa sa. Informația vine la doar câteva zile după ce antrenorul român a dezvăluit că a primit o ofertă din partea unui club din Liga 1, însă a decis să nu îi menționeze numele.

“De Olăroiu nu are rost să discutăm. El poate să vină la mine la FCSB când vrea el. A și demonstrat, poate e al doilea după Lucescu. Olăroiu poate să dea telefon să spună ‘Băi Gigi, vezi că vin eu antrenor’. ‘Vino, mă, treci’. La Olăroiu nu mai poti sa negociezi cu bani. Cum poți să îi dai 20.000 când el are 50 de milioane avere?”, a spus Becali, potrivit Look Sport.

Ce a declarat Cosmin Olăroiu în urmă cu câteva zile:

”Da! O echipă! Pot să plec în orice proiect cu oricine, curaj am, minte îmi mai trebuie. Nu îmi e frică să plec la drum, dar există un risc în tot ceea ce faci. Merită să riști pentru un anumit lucru? Aici trebuie să îți dai răspunsul”, a spus Olăroiu, potrivit Digi Sport.

Cosmin Olăroiu a plecat din România în anul 2007, atunci când a decis să părăsească FCSB și să meargă în zona Golfului, acolo unde a semnat un contract cu Al Hilal. Olăroiu a câștigat mai multe trofee în zona arabă și chiar a fost numit ca selecționer al primei reprezentative a Arabiei Saudite în anul 2014.

FC Național, Poli Timișoara, FCSB, Al-Hilal, Al-Ain, Al-Ahli, Shabab Dubai și Jiangsu Suning sunt echipele pe care le-a pregătit antrenorul în vârstă de 51 de de-a lungul timpului.