Becali a pierdut! Trebuie să scoată din buzunar peste 70.000 de euro pentru doi jucători

FCSB a primt o lovitură de unde nu se aştepta. Doi jucători care şi-au depus memorii pentru neplata salariilor au primit decizia.

La şase luni după ce Gigi Becali a decis să nu-i mai plătească pe Adi Popa şi pe Alexandru Stan, aceştia au primit câştig de cauză din partea Comisiei de Recurs a FRF. Patronul de la FCSB trebuie să le plătească jucătorilor nu mai puţin de 71.000 de euro.

Adi Popa are de încasat de la FCSB 45.000 de euro, în timp ce Alexandu Stan are de luat 26.000 de euro de la Gigi Becali. Decizia este definitivă ăn România. FCSB se poate adresa acum doar la TAS, în termen de 21 de zile.

Adi Popa a vorbit în vară despre situaţia în care se afla la FCSB şi la câţi bani a renunţat ca să revină la echipa cu care a realizat cele mai mari performanţe.

Eu când am venit la FCSB, în vară (n.r. în 2019), nu am venit pentru bani. Am renunțat la 180.000 de euro, pe care îi luam de la Reading, în speranța că voi veni, așa cum mi-a fost promis de Gigi Becali, și voi recupera acei bani din bonusuri. Reading mi-a plătit o parte din salariu, altă parte a suportat-o FCSB, dar tot am pierdut 180.000 de euro.

Domnul Helmut Duckadam a spus că eu mă judec pe mărunțiș și că aș putea să renunț, dar eu sunt neplătit de atâtea luni. Marți am primit șomajul pe mai. Eu din 15 ianuarie până în mai nu am fost plătit, asta înseamnă că trebuie să primesc aproape 55.000 de euro”, spunea Adi Popa pentru Digi Sport.

Între timp, Adi Popa s-a eliberat de contract şi a semnat cu FC Voluntari, unde a şi debutat deja, în meciul cu Viitorul de etapa trecută. Alexandru Stan încă este sub contract cu FCSB, dar este trecut pe linie moartă.