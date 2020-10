Un oficial de la CFR dă verdictul după primul meci cu fani în tribune! ,,Fotbalul fără spectatori e sărac”

CFR Cluj a disputat primul meci din acest sezon cu suporteri în tribună, la partida din Europa League cu ŢSKA Sofia

Clujenii s-au impus în meciul cu bulgarii, scor 2-0, iar trupa lu Dan Petrescu se află deja pe primul loc în grupa de calificare. Marius Bilaşco, directorul sportiv de la CFR, a rămas impresionat de atmosfera din tribune şi spune că fotbalul fără spectatori pe stadion e mai sărac.

„Am profitat de slăbiciunea lor la faza fixă, iar apoi am controlat jocul. Senzația a fost una ciudată la începutul meciului, când am văzut spectatori, pentru că noi suntem obișnuiți cu stadioanele goale.

A fost o atmosferă frumoasă, i-au împins de la spate. Nu s-a ținut cont de vreo distanțare. Am avut emoții, am trecut prin mulțime, am fost nevoiți să facem asta. Luni sau marți ne vom testa’‘, a spus oficialul pentru Digi Sport.

,,Mai presus ca toate este sănătatea noastră, trebuie să avem răbdare până vom fi toți în siguranță. Totuși, fotbalul fără spectatori este mai sărac”, a mai susţinut Bilaşco.

Meciul dintre CFR şi ŢSKA Sofia a avut în tribune aproape 12.000 de fani, o premieră pentru CFR în acest sezon.