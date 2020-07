Becali a anunțat țintele de transfer pentru FCSB! “Vreau să dau bani puțini”

Gigi Becali a anunțat că FCSB vrea să transfere doi atacanți și un fundaș central. Numele dezvăluite sunt croatul Gabriel Debeljuh de la Hermannstadt și Alexandru Buziuc de la Academica Clinceni.

Gabriel Debeljuh (23 de ani) este unul dintre golgheterii Ligii 1, cu 12 reușite.

Atacantul croat a venit în vara anului 2019 la Hermannstadt, fiind cotat la 475.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Alexandru Buziuc (26 de ani) a înscris 5 goluri pentru Academica Clinceni în acest sezon al Ligii 1. 325.000 de euro este cota de piață a atacantului.

“Nu știu ce jucători urmărește Toni Petrea, o să-l sun, ca să aflu. Eu știu de Debeljuh și încă un atacant român, care îmi place. O să râdeți de mine, că nu are nume așa. Este de la Clinceni, nouarul. Buziuc, da. Îmi place mie, chiar dacă mi-au spus unii <Du-te, domle, de aici>. Eu personal am mai mare încredere în Buziuc decât în Debeljuh. Debeljuh are contract, dar vreau să dau bani puțini pe el.

Mai e un fundaș central, pe care vrea MM să-l ia. Eu nu mă bag, că nu-l știu. Un fundaș central român, dar nu-i știu numele“, a spus Gigi Becali la DigiSport.