Bartomeu a făcut anunțul! Koeman este noul antrenor al Barcelonei

Bartomeu a încercat să-l aducă pe Koeman la Barca încă de la începutul anului, însă atunci mutarea a intrat în impas, deoarece tehnicianul avea un angajament cu naționala Olandei, alături de care urma să meargă la EURO (Turneul final a fost amânat pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus).

„L-am ales pentru experiența sa, pentru viziunea lui, știe foarte bine clubul. L-am abordat și în ianuarie, dar avea un angajament cu naționala Olandei, urma să meargă la Euro, nu putea pleca în acel moment.

Acum, Euro este anul viitor, nu se știe ce se mai întâmplă până atunci. Așa că poate să-și împlinească visul și să antreneze aici.

Dacă totul decurge conform planului, Koeman va fi antrenorul Barcelonei în sezonul viitor. Știm deja cum gândește și care este filozofia sa”, a declarat Bartomeu.

