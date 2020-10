Bălgrădean îi bate obrazul lui Rădoi: ”Mă așteptam să fiu convocat la națională!”

Cristi Bălgrădean îi bate obrazul lui Mirel Rădoi după o victorie de zile mari în Europa League.

CFR a învins-o pe ȚSKA Sofia cu 2-0. Rondon și Ciprian Deac, din penalty, au marcat pentru ”feroviari”. În acest moment, ardelenii sunt liderii Grupei A.

După o seară de vis în cupele europene, portarul campioanei României îi bate obrazul selecționerului Rădoi și spune că se aștepta să fie convocat la echipa națională.

”Știam că va fi presiune mare, am analizat bine jocurile lor, ne așteptam la asemenea presiune. Mai ales cu suporterii e fanstatic. Sper din tot sufletul să revină și la noi suporterii. Mi-aș dori, și pentru asta jucăm. Noi plecăm de la premiza să nu luam gol. Roma are prima șansă și noi cu ȚSKA și Young Boys ne luptăm pentru locul doi. Sută la sută se va lupta și ȚSKA. Nu am realizat nimic cu aceasta victorie.

Nu vrea să mă gândesc la națională. Într-un fel mă așteptam să fiu chemat, dar nu e nicio problemă, eu îmi văd de treaba mea la echipa de club. Am spus că mă așteptam să fiu convocat, am apărat meci de meci, m-am calificat cu echipa în grupele Europa League. Nu am primit nicio explicație, dar nici nu vreau.” a declarat Bălgrădean la finalul meciului.