Cristian Bălgrădean (32 de ani) a vorbit despre victoria obținută de CFR Cluj, pe arena din “Ștefan cel Mare”, cu 2-0.

Portarul recunoaște că ardelenii au profitat de proastă pe care o traversează alb-roșii.

“A fost greu pentru că Dinamo are jucători valoroși. Am profitat de problemele lor și am închis repede jocul. Obiectivul nostru a fost să luăm cele trei puncte. Sperăm să ne facem jocul nostru. Mai avem un meci, cel cu Craiova, sperăm să-l câștigăm. CFR-ul își permite să odihnească jucători. Campionatul este singurul nostru obiectiv.

O partidă grea cu Craiova, deschisă oricărui rezultat. Noi, apărarea, să nu luăm gol iar cei din ofensivă să marcheze. Eu nu am de luat o revanșă în fața nimănui. Am jucat și la Steaua (nr: FCSB) și la Dinamo și la Craiova.

Îmi pare foarte rău pentru situația de la Dinamo. Trebuie să meargă înainte și de la anul să facă o reconstrucție. Doamne ferește să falimenteze“, a declarat Bălgrădean, la Digi Sport.

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0, joi seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 14-a a Ligii I. Alb-roșii veneau după trei victorii consecutive în campionat.

În următorul meci, din ultima etapă a anului curent, CFR Cluj va primi replica Universității Craiova.