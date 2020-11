Atac la nivel înalt, după CFR – Gaz Metan: „El distruge fotbalul!”

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a fost extrem de vehement după ce echipa sa a pierdut meciul cu Gaz Metan, 1-2 și a anunțat că echipa sa nu se va prezenta la următorul meci din Liga 1, programat duminica viitoare.

Patronul campioanei CFR Cluj, Neluțu Varga, l-a criticat pe Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului. „Vă jur pe Dumnezeu că nu mai bag echipa nicăieri! Nu vreau sa jignesc, dar cred că acest ministru Ionuț Stroe sabotează fotbalul românesc”, a fost mesajul lui Neluțu Varga la TV Telekom Sport.

În minutul 68 al meciului cu Gaz Metan, CFR a marcat dar reușita a fost anulată eronat pe motiv de ofsaid de către tușierul Mircea Orbuleț. Reluările TV, au arătat că asistentul a greșit!

„N-am mai văzut în istoria fotbalului așa ceva! Uite cum stă! E disperat că am dat gol, nu știe cum să îl anuleze. Eu n-am văzut în istoria fotbalului ca tușierul să dea gol, iar centralul să îl anuleze pentru ofsaid. Nu îi vine să creadă că am marcat, nu știa cum să ni-l anuleze. Dacă ăsta nu e gol, care dracului mai e gol pe planeta asta?! Faza asta a spus tot. Am avut și 3 penalty-uri, meci de meci avem. Am avut la Viitorul, cu Craiova. OK, nu dai penalty, dar nu ne anula golul!” a spus Dan Petrescu.