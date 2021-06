EXCLUSIV | Apelul lui Mario Nicolae pentru suporterii “câinilor”: “Îndemn toată suflarea dinamovistă la răbdare!”

Managerul sportiv al celor de la Dinamo, Mario Nicolae, a vorbit despre situația de ultim moment din Ștefan cel Mare, dar și despre perioada de transferuri din această vară!

Continuă problemele pentru dinamoviști, astfel că după ce au primit interdicție la transferuri pe bani din partea FIFA, după plângerea lui Isma Lopez, “alb-roșii” sunt nevoiți acum să se reorienteze spre jucători exclusiv liberi de angajament. Managerul sportiv al clubului, Mario Nicolae, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre viitoarele mutări din Ștefan cel Mare și a avut un mesaj clar pentru suporterii “câinilor”.

Nicolae a mărturisit că oficialii lui Dinamo au o listă cu mai mulți jucători, dar urmează să fie propusă și staff-ului tehnic al echipei, care va avea ultimul cuvânt. Totodată, acesta a dezvăluit și zonele în care formația va avea nevoie de întăriri și le-a transmis tuturor fanilor să nu se aștepte la transferuri cu nume în perioada imediat următoare, pentru că pot apărea surprize în special după încheierea perioadei de “mercato”.

“Avem o listă cu mai mulți jucători pe care îi vrem. Este și Gabi Torje pe una dintre liste, dar trebuie să ne consultăm întâi și cu staff-ul tehnic. Să știți însă că sunt foarte mulți fotbaliști care așteaptă, abia s-a terminat campionatul. Îndemn toată suflarea dinamovistă la răbdare, nu o să fir ușor pentru noi, dar transferuri se pot face și după încheierea perioadei de mercato, deci nu este nimic pierdut.

Să nu ne așteptăm la mișcări senzaționale pe piața transferurilor din partea lui Dinamo, foarte repede. Lucrăm, analizăm și încercăm să facem o echipă cât mai bună pentru că ne așteaptă un sezon mult mai greu decât cel precedent. Am suferit în zona fundașului dreapta, pentru că Sorescu am văzut că dă randament mai bun pe postul de mijlocaș în bandă, ne mai trebuie apărători centrali, după plecările lui Bejan și Albentosa, dar și un atacant. Acestea ar fi deocamdată posturile pe care am vrea să ne întărim!“, a spus Mario Nicolae, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.