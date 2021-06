Dinamo, sancţionată de FIFA! Interdicţia primită de clubul din Ştefan cel Mare

Dinamo a mai primit o veste proastă de la FIFA. Spaniolul Isma Lopez a reclamat clubul, iar forul internaţional a sancţionat Dinamo cu interdicţie la transferuri.

Isma Lopez a evoluat pentru Dinamo în numai nouă meciuri. A plecat în luna ianuarie şi a cerut să primească salariul integral pentru un sezon! FIFA a decis ca până la clarificarea situaţiei Dinamo să primească interdicţie la transferuri pe bani, informează Radio Dinamo.

Oficialii clubului din Ştefan cel Mare au contestat deja decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

„Spaniolii au tras la loz în plic. În câteva zile se va debloca întreaga situație, aceasta este procedura normală, dar nu ai cum să nu vezi intenția rea. Să vrei toți banii, tot, când tu ai stat două luni la club…

Au mai existat jucători în istoria fotbalului în astfel de situații, dar ajungeai la o înțelegere de bun simț. Mai ales că vorbim de situația asta, în condițiile în care conaționalii tăi (n.r. Pablo Cortacero) au distrus tot la club. Este clar pusă la punct toată chestia. În 99% din cazuri, toți cereau o sumă acolo, se mulțumeau corect și cinstit”, a spus Mario Nicolae, pentru GSP.ro.

Isma Lopez a descris experienţa de la Dinamo

Fundaşul spaniol a povestit despre lunile petrecute în Ştefan cel Mare pentru presa din ţara sa.

„A fost greu, m-am simțit bine acolo. Tot ce ni s-a promis arăta foarte bine. Fiind acolo mi-am dat seama de amploarea clubului. Am fost foarte fericit, am apărat un tricou istoric. Dar tot ce am vorbit despre îmbunătățirea facilităților și gestionarea zilnică nu a fost făcut.E un club mare, dar încă trăiește în trecut. Proiectul pe care ni l-au vândut nu a apărut. Nici contractul nu a fost îndeplinit și a devenit imposibil să continuăm așa. Asta mă întristează pentru că era un loc în care aș fi petrecut timp”, a spus Isma Lopez, într-un interviu acordat pentru diariodenavarra.es.