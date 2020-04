Ape tulburi în Ștefan cel Mare! Dănciulescu: ”Văd că îmi cere bani prin presă!”

Apele continuă să fie la tulburi la Dinamo și în timpul pandemiei de coronavirus!

Ionel Dănciulescu a fost anunțat prin email de Bogdan Bălănescu că are contractul suspendat, iar acest lucru l-a deranjat pe fostul atacant al ”câinilor”.

”Eu oricum mai aveam două luni până îmi expira contractul și pe mine mă cunoaște toată lumea, nu stau într-un salariu sau să țin cu dinții de un post. M-a deranjat că după ce mi-am petrecut ani de zile la Dinamo, am fost trupt și suflet pentru acest club, am fost anunțat printr-un email sec că mi se suspendă contractul. Așa cum Bogdan văd că îmi cere bani prin presă, cred că putea să îmi dea și mie un telefon și să mă anunțe personal că mi-a suspendat contractul” a declarat Ionel Dănciulescu, potrivit ProSport.

Chiar dacă Bălănescu a refuzat din orgoliu ajutorul lui Dănciulescu, fost dinamovist a anunțat că este dispus în continuare să ajute clubul său de suflet cu 50.000 de euro pentru obținerea licenței pentru următorul sezon din Liga 1.

”Cât despre propunerea pe care eu i-am făcut-o lui Vali Gheorghiță, da, rămâne valabilă! Vreau să dau banii aceștia pentru Dinamo și pentru toți suporterii noștri! Nu e nevoie să spună Bogdan prin ziare că așteaptă viramente bancare. Eu mi-am dat cuvântul și mi-l mențin.

Vreau să ajut clubul cu bani! Din dragoste pentru Dinamo fac orice! Eu am renunțat la bani de atâtea ori pentru Dinamo ca să ajut clubul. Am să o fac și acum. Propunerea mea a fost făcută înainte de această criză în care suntem din cauza coronavirusului. Trebuie să am și eu o siguranță că iau banii înapoi așa cum au făcut și ceilalți care au împrumutat clubul până acum” a mai spus fostul dinamovist, potrivit sursei citate.