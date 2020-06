Anunțul făcut de Viorel Moldovan după victoria cu Viitorul! „Am luat o decizie”

Viorel Moldovan a anunțat la finalul meciului cu Viitorul, câștigat de echipa sa cu 2-1, că își va prelungi înțelegerea cu Chindia Târgoviște până la finalul acestui sezon.

Înțelegerea antrenorului de 47 de ani expiră la finalul lunii iunie.

„Până la final, trebuie să fac tot posibilul să salvez echipa. Apoi rămâne de văzut. Ca și la celelalte echipe, multe contracte expiră în iunie. Voi semna actul adițional de prelungire până la final de sezon. Nu are rost să discut acum viitorul meu, pentru că sincer nu știu ce se va întâmpla”, a spus Viorel Moldovan la finalul meciului cu Viitorul.

Despre meci: „Am stat bine defensiv, am reușit să deblocăm rezultatul în prima repriză. Era păcat să nu câștigăm astăzi. Ne-am debusolat un pic pe final, dar am reușit să dăm golul doi. Am avut și șansă, că parcă prea am avut nenoroc de multe ori” – Moldovan.

Antrenorul Chindiei a vorbit și despre Neguț, omul care le-a adus victoria târgoviștenilor prin „dubla” pe care a reușit-o.

„A fost seara lui. Dar nu contează cine înscrie, important e să dăm goluri. Și cu unul mai mult decât adversarul”, a mai spus „Moldo”.

Vezi mai jos conferința de presă susținută de Viorel Moldovan