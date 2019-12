Ciprian Panait a declarat că preferă să nu lucreze cu fotbaliștii români. Antrenorul lui Sohar Club din Oman și-a explicat apoi raționamentul.

Tehnicianul spune să nu vrea să-și asume o eventuală lipsă de randament a jucătorilor din țara noastră și consideră că aceștia „sunt preocupaţi de haine, de social media, de maşini şi de viaţa de noapte”.

„Când eram la Al Raed, toată lumea mă presa să iau jucători români şi eu îmi asum ce spun. Am refuzat tot timpul şi am spus că nu lucrez cu români, au spus că sunt nebun, sunt jucătorii tăi, îi cunoşti foarte bine. Tocmai că îi cunosc foarte bine, eu ca antrenor român nu am putut să-mi asum responsabilitatea pentru jucătorii români să-i aduc acolo.

Jucătorii români sunt preocupaţi de haine, de social media, de maşini şi de viaţa de noapte decât să fie ocupaţi să progreseze. E foarte uşor pentru el să spună că nu joacă şi să vă spună că are antrenorul ceva cu mine, că e greu cu căldura, că n-am cartofi prăjiţi. Motive din astea sunt de toate soiurile”, a spus Ciprian Panait.

Ciprian Panait pregătește echipe din zona Golfului de aproximativ șase ani.