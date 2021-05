Ante Puljic, cu gândul la meciurile din Cupa României: “Vom da totul pentru a câștiga trofeul!”

Căpitanul celor de la Dinamo București, croatul Ante Puljic, a vorbit la finalul partidei cu Hermannstadt Sibiu, câștigată de echipa sa cu scorul de 2-0!

Formația din Ștefan cel Mare și-a continuat seria invincibilității și a obținut a patra victorie consecutivă în play-out-ul Ligii 1, izbutind să se salveze matematic de la retrogradarea directă. Elevii lui Dușan Uhrin Jr. așteaptă acum returul din semifinalele Cupei României, contra Astrei Giurgiu, și speră să întoarcă rezultatul din tur și să meargă în ultimul act al competiției.

La finalul partidei cu Hermannstadt, Ante Puljic a vorbit despre atmosfera din vestiarul “câinilor” și a dezvăluit care este secretul acestei schimbări în bine a echipei din ultima perioadă. Fundașul croat consideră că Dinamo trebuie să câștige și ultimele două dueluri din Liga 1, dar și să obțină accederea în finala Cupei, după 0-1 pe terenul giurgiuvenilor.

“Este foarte dificil să câștigi patru meciuri la rând după atâtea rezultate slabe. Mai avem două meciuri și în mod normal cu încă o victorie ne-am asigura locul în Liga 1. Facem tot ce este posibil pentru a câștiga și următoarele partide. Succesul acestei schimbări este că ne-am schimbat atitudinea, asta face diferența față de meciurile în care nu am reușit să ne impunem.

Așa cum am mai spus, nu suntem o echipă care să retrogradeze. Am avut o perioadă grea, dar slavă domnului am reușit să ieșim din acea situație, iar acum vom da totul pentru a câștiga ultimele două meciuri din campionat și să încheiem bine sezonul. În ceea ce privește Cupa României, trebuie să dăm totul și să mergem în finală. Dacă vom fi acolo înseamnă că avem șanse și vom da totul pentru a câștiga trofeul!”, a spus Ante Puljic, la finalul partidei cu Hermannstadt Sibiu.