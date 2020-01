Halep (28 de ani) a învins-o pe Kontaveit (24 de ani) în cele două confruntări anterioare, în 2017.

„Kontaveit și-a îmbunătățit în mod semnificativ jocul din 2017, ajungând în finală la Wuhan și la Stuttgart„, scrie site-ul WTA.

Halep leads the head-to-head 2-0 vs. Kontaveit, but this will be their first match since 2017.

Kontaveit has made significant improvements, making finals in Wuhan and Stuttgart since then. #AusOpen pic.twitter.com/9LYrWpr09C

— WTA Insider (@WTA_insider) January 27, 2020