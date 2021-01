Andrei Ivan a vorbit despre semieșecul înregistrat de Universitatea Craiova, în meciul cu Sepsi.

Atacantul spune că jocul a fost influențat de terenul greoi și se gândește deja, la partida cu Astra, din etapa a 17-a.

„A fost un meci foarte greu, trebuia să câștigăm. A fost și zăpadă pe teren, se oprea mingea. În a doua repriză s-a dus zăpada și am putut să pasăm. Ne-am creat ocazii. Dacă nu ne-a ieșit astăzi trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, cu Astra, și să câștigăm.

Sunt obișnuit, și în Rusia era la fel. Multă zăpadă. Sunt momente grele dar trebuie să trecem peste și să ne gândim la primul loc. Nu am avut un an foarte bun, am avut și o accidentare care m-a ținut trei luni, doar mă antrenam. Trebuie să trec peste această perioadă și să revin la capacitate maximă”, a spus Ivan, la finalul partidei cu Sepsi, la Digi Sport.

Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 0-0, marți seara, în al doilea meci al etapei a 16-a a Ligii I. Partida s-a disputat în condiții de iarnă, pe arena “Ion Oblemenco”.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a ratat ocazia de a ocupa primul loc în clasamentul Ligii I, chiar și provizoriu. Elevii pregătiți de Corneliu Papură ocupă locul secund, cu 33 de puncte, în timp ce Sepsi e pe locul patru, cu 28 de puncte.