Amenințarea venită la adresa celor de la FCSB: “Mental stăm foarte bine”

Roș-albaștrii vor întâlni etapa viitoare una dintre cele mai în formă echipe ale Ligii 1.

FC Argeș a reușit să obțină 7 puncte în 2021 și a ieșit din zona retrogradării. Ultimul succes a venit pe terenul celor de la UTA.

„Am pregătit meciul foarte bine, dar am fost ocrotiți și de șansă. Am mers pe aceeași linie a atitudinii extraordinare. Am știut să suferim, mai ales în superioritate.

Din punct de vedere mental, lucrurile stau foarte bine. Am adus trei puncte și bucurie piteștenilor. Am întâlnit o echipă extraordinar de bună. Sunt convins că ne vom întâlni și în sezonul viitor în prima ligă”, a declarat antrenorul alb-violeților, Mihai Ianovschi după thrillerul din Banat.

În tur, FCSB a învins nou-promovate din Pitești cu 3-0.

„Am lucrat mult la aspectul mental și iată că dă roade. Le-am spus să jucăm după golul luat. Avem multe lucruri de îmbunătățit, iar în plus ne așteaptă drum lung. Marți jucăm cu FCSB. Sunt 7 puncte importante, dar trebuie să legăm în continuare punctele”, a mai punctat tânărul tehnician al celor de la FC Argeș.