Alexandru Maxim, despre viitorul său la echipa lui Șumudică: “Vom vedea ce se va întâmpla”

Alexandru Maxim (30 ani) a vorbit despre viitorul său la echipa pregătită de Marius Șumudică.

Internaționalul român a reușit să marcheze din nou pentru Gaziantep în înfrângerea cu Silvasspor, scor 2-1.

Alexandru Maxim a declarat că deocamdată nu se gândește la un posibil transfer și vrea să continue pe drumul pe care la început la fomația pregătită de Șumudică și crede că Gaziantep poate fi surpriza campionatului în acest an în Turcia.

“Nu m-am preocupat să zic așa de lucrul acesta. Având în vedere că jucăm din 3 în 3 zile nu prea am timp să discut despre lucrurile acestea cu agenții mei. Am pornit la un drum aici, cred că suntem pe un drum bun, vreau să continui, consider că putem o să facem figură frumoasă anul acesta aici la Gaziantep” a declarat Maxim pentru Telekom Sport.

“Avem o echipă bună, avem stabilitate din acest punct de vedere, pentru că toți jucătorii sunt mulțumiți și îmi doresc să termin sezonul aici, să terminăm foarte bine sezonul, de ce nu să fim surpriza campionatului, iar din vară vom vedea ce se va întâmplă având în vedere că îmi mai rămâne un an de contract” a declarat Maxim pentru sursa citată.

Alexandru Maxim a ajuns la 9 goluri marcate pentru Gaziantep în Superliga turcă, fiind la a 6-a partidă consecutivă când înscrie.

Internaționalul român mai are contract până în iunie 2022 cu formația lui Marius Șumudică.

2.600.000 de euro este cota de piață a lui Maxim potrivit transfermarkt.com

Gaziantep ocupă locul 4 în Superliga Turciei în acest moment, cu 31 de puncte obţinute din 17 meciuri disputate.