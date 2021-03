Adrian Petre, pus la zid după evoluția din meciul cu Germania: “Ne dăm seama de ce nu a mai jucat nicăieri!”

Atacantul celor de la UTA Arad, Adrian Petre, a fost titular aseară contra Germaniei, iar evoluția sa a stârnit revolta mai multor oameni din fotbalul românesc!

Cu Marius Marin, căpitanul României U21, și cu atacantul George Ganea, suspendați pentru meciul decisiv cu Germania, selecționerul Adrian Mutu a trebuit să găsească rapid soluții și să aleagă cel mai bun 11 pentru calificare. La mijlocul terenului a apărut Marco Dulca, în timp ce în linia de atac, ca vârf împins, a fost jucat Adrian Petre, un fotbalist care nu traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei.

Fostul mare internațional român, Ioan Ovidiu Sabău, a vorbit despre evoluția atacantului celor de la UTA Arad și este de părere că randamentul său nu a ajutat cu absolut nimic România în meciul de aseară. Sabău îl sfătuiește pe Adrian Petre să își facă o analiză și să stabilească din ce cauză nu a reușit să progreseze și a rămas la un nivel mai mic decât a altor jucători din generația sa.

„Uită-te ce a făcut azi pe teren! Cu o astfel de atitudine nu ajuţi echipa din punct de vedere calitativ, nu e ok. Uite că, până la urmă, ne dăm seama de ce nu a mai jucat nicăieri. Trebuie să se uite la el, să vadă de ce nu a progresat, în timp ce alţii au ajuns la echipe importante din Liga 1. El a ajuns acum la UTA şi nu joacă nici acolo. A fost luat de FCSB, a venit din Danemarca, mă rog, ok, dar trebuia să îşi revină până acum”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Look Sport.

600.000 de euro este cota de transfer a lui Adrian Petre, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Atacantul în vârstă de 23 de ani a izbutit să marcheze doar două goluri în acest sezon, unul în tricoul FCSB-ului și al doilea pentru UTA Arad.