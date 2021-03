Fostul portar al “Generației de Aur”, Bogdan Stelea (53 de ani), este de părere că naționala de tineret a României și-a atins scopul la Campionatul European Under 21.

“Problema noastră este de a ne crea un sistem de joc, trebuie să știm exact ce vrem să facem și să avem încredere. Lucrul acesta l-am făcut la Under 21. La prima reprezentativă carențele sunt mai mari. Adevărat, acolo e un alt nivel. Echipele de top au un nivel extraordinar, iar diferențele întrei ei și noi sunt foarte mari. Naționala Under 21 a arătat că se poate. Menirea naționalei U21 este ca atunci când jucătorii sunt promovați la prima reprezentativă să se integreze acolo. Prima reprezentativă e prioritară. Este părerea mea.

Noi nu trebuie să fim disperați să facem rezultate la Under 21. Nu acesta este obiectivul nostru. Din punctul ăsta de vedere eu cred că obiectivul a fost atins. Nu trebuie să facem un capăt de țară că nu am mers mai departe, în sferturile de finală. Pe mine mă mulțumește ce am văzut și îmi dau seama că unii dintre jucători pot face pasul către naționala mare“, a declarat Bogdan Stelea, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.

Bogdan Stelea are în palmares 91 de prezențe la prima reprezentativă (perioada 1988-2005).

Naționala de fotbal Under 21 a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European, după ce a terminat la egalitate cu echipa Germaniei, scor 0-0.

România U21 a fost neînvinsă dintr-o grupă cu Germania (0-0), vicecampioana europeană, Olanda (1-1) şi Ungaria (2-1). În celălalt meci, Olanda a învins Ungaria cu 6-1 îşi s-a calificat în sferturile de finală, alături de Germania.