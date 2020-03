Abstinența, cuvânt de ordine la FCSB! Sfat prețios pentru Coman și Nedelcu: ”Lăsați femeile!”

După ce Gigi Becali s-a luat de cei mai bine cotați jucători ai săi pentru faptul că petrec foarte mult timp alături de iubitele lor, un fotbalist cu „practici asemănătoare” în trecut este acum de partea finanțatorului.

În prezent la Academica Clinceni, Gabi Matei îi sfătuiește pe actualii componenți ai echipei roș-albastre să nu facă aceleași greșeli pe care le-a făcut și el în urmă cu ceva ani.

„Eu cred că ar trebui să-și vadă de viața lor, pentru că au o șansă foarte mare, mai ales acum, în vremurile noastre se caută foarte mult tinerii. Să lase fetele astea deoparte, că sunt destule și sunt pe toate drumurile. Este timp și de ele. Să lase mașinile, să muncească foarte mult, să fie serioși, pentru că e șansa lor până la urmă” a declarat fundașul ilfovenilor pentru Pro Sport.

Gabi Matei a făcut deliciul tabloidelor în perioada petrecută la FCSB, din cauza vieții sale extrasportive tumultoase.

„Cred că m-am maturizat după ce am terminat contractul cu FCSB, mi-am dat seama că viața de sportiv nu trebuie să fie chiar așa, trebuie să fiu mai ordonat și mă bucur că am realizat. Mi-aș fi dorit să mă maturizez mai devreme, dar așa este viața. Sunt 11 ani de atunci. Pentru mine a fost ceva total nou, m-a cam luat valul, știu că am greșit. Și accidentările m-au chinuit și, cum am mai zis, nu mai pot să întorc timpul” mai spune fotbalistul de 30 de ani.

CITEȘTE ȘI –>> A trecut prin Giulești și acum arată cu degetul după startul slab de an: „Totul pleacă din interior”