Stefan Nikolic (29 de ani), fost atacant al FCSB în perioada iunie 2011 – ianuarie 2014, mizează pe echipa pregătită de Bogdan Argeș Vintilă în duelul cu Dinamo.

Fotbalistul muntenegrean a câștigat toate cele patru întâlniri cu Dinamo pe când îmbrăca tricoul echipei patronate de Gigi Becali.

„Nu știu dacă voi apuca să urmăresc derby-ul. Dacă voi avea timp, cu siguranță mă voi uita. Pentru orice fotbalist e un meci important, un meci în care te încearcă multe sentimente. E cel mai important joc din România.

Cea mai frumoasă amintire pe care o am dintr-un derby cu Dinamo este chiar primul joc, în care am câștigat cu 3-1 sau 4-1. Nu-mi mai amintesc exact. Niciodată nu am pierdut în fața celor de la Dinamo din postura de jucător al FCSB și nici când jucam la Poli Timișoara. La ultimul meci cu Poli am câștigat cu 4-1 și am marcat de două ori.

Le transmit jucătorilor de la FCSB să dea tot ce au mai bun pe teren în meciul cu Dinamo, pentru că reprezintă cel mai bun club din România. Nu cred că va fi o problemă pentru FCSB faptul că joacă fără un veritabil număr 9, se vor descurca”, a spus Stefan Nikolic.

Nikolic evoluează acum în Muntenegru, fiind legitimat la formația Sutjeska Niksic.

• 13 goluri a marcat Nikolic în cele 74 de meciuri disputate pentru FCSB

