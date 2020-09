A ajuns în finală la Roma înaintea Simonei Halep! Victorie neașteptată pentru Raluca Olaru

Este prima finală pentru Raluca Olaru (31 de ani) într-un turneu de categorie Premier 5.

Olaru şi Friedsam, care joacă împreună în premieră la Roma, au obţinut victoria după o oră şi 27 de minute de joc.

Shuko Aoyama and @EnaShibs take the opening set of their #IBI20 doubles semifinal, 6-3! pic.twitter.com/WX4PzElhH3

— wta (@WTA) September 19, 2020