Halep e hotărâtă să rupă blestemul la Roma! “Vreau să câștig turneul. Mi-l doresc foarte mult”

Simona Halep a avut o misiune ușoară în sferturile de finală ale turneului pe zgură de la Roma. Kazaha Iulia Putințeva a abandonat la scorul de 6-2, 2-0 pentru româncă, din cauza unei accidentări. La finalul partidei, Simona Halep a subliniat că își dorește foarte mult să câștige în premieră competiția din capitala Italiei.

Putinţeva (25 de ani, locul 30 WTA) a renunţat după 48 de minute, din cauza unor probleme la spate.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) a dominat jocul și nu şi-a pierdut niciodată serviciul, salvând cele două mingi de break.

În semifinale la Roma, Simona Halep va juca împotriva învingătoarei din confruntarea Viktoria Azarenka (Belarus, locul 14 WTA) – Garbine Muguruza (Spania, locul 17 WTA).

“Nu e o situație pe care noi ne-o dorim vreodată. E grea o accidentare pentru orice jucător, îmi pare rău pentru ea. Dar e și oboseală, a jucat foarte bine la US Open, iar ieri a jucat un meci foarte lung.

Din punctul meu de vedere, am jucat un tenis destul de bun. Am fost și agresivă, dar am și înălțat mingea când a trebuit. Serviciul a mers foarte bine. O să iau pozitivul și mă bucur că am simțit terenul mult mai bine față de meciul de ieri. Cu siguranță, am jucat mai bine de la meci la meci și m-am simțit fizic mai bine pe teren.

E poate unul dintre cele mai importante momente, să câștig turneul acesta. Mi-l doresc foarte mult, e unul dintre preferatele mele. Încerc cât se poate de mult să-l câștig. Dar am meciuri grele“, a spus Simona Halep la DigiSport.

La finalul partidei, Halep a rămas pe teren și s-a antrenat alături de antrenorul australian Darren Cahill.

