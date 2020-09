Zlatan Ibrahimovic, infectat cu COVID-19! Replica genială a suedezului

În primăvară, suedezul anunţase într-un mesaj video că nu se teme de noul coronavirus într-un mesaj video amuzant.

“Ţineţi minte! Dacă virusul nu vine la Zlatan, Zlatan se duce după virus!” – fusese postarea arogantă a legendarului vârf de atac.

Acum, Zlatan a fost testat pozitiv cu COVID-19, însă şi-a păstrat tonusul amuzant.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020