Din fericire pentru antrenorul francez, ciocnirea cu un alt autovehicul s-a soldat cu pagube minore. Șoferul celeilalte mașini implicate a fost chiar fericit atunci când și-a dat seama că antrenorul lui Real Madrid este cel care l-a tamponat.

„Cum l-am văzut pe Zidane l-am recunoscut și i-am spus <Mi-ar fi plăcut să te întâlnesc în alte circumstanțe, dar nu e rău nici așa>. I-am spus să facem un selfie sau oamenii nu mă vor crede că am fost lovit de mașina lui Zizou. A fost foarte amabil” – a povestit victima accidentului.

Ignacio Fernandez, șoferul lovit din spate de Zidane, s-a oferit să se ocupe de documentele necesare pentru ca antrenorul să ajungă la timp la ședința de pregătire.

La Voz de Galicia: The person whose car Zidane hit was Ignacio Fernandez, a manager of a furniture shop. As Ignacio came onto the roundabout & braked to give way to a vehicle driving by, another car hit him from behind. Ignacio offered to arrange insurance papers for Zidane later pic.twitter.com/VvvnlgnVVY

