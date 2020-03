Wimbledon, la un pas să fie amânat! Anunțul momentului în privința turneului câștigat de Simona Halep

Turneul de la Wimbledon, care a fost câștigat anul trecut de către Simona Halep, ar trebui să aibă loc între 29 iunie şi 12 iulie.

La ora actuală, sunt peste 19.522 de cazuri de infectare cu coronavirus în Marea Britanie.

1.228 de persoane au murit, iar Dirk Hordorff, vicepreședintele Federației Germane de Tenis, a anunțat că miercuri va fi făcut anunțul oficial în privința amânării turneului de la Wimbledon.

“Wimbledonul a anunțat că miercuri va fi o reuniune a consiliului sau de administrație, în cadrul căreia va fi luată decizia finală.

Decizia necesară a fost deja luată, iar Wimbledonul va anunță miercuri anularea turneului. Nu există niciun dubiu în această privința. Este un lucru necesar în situația actuală”, a spus Dirk Hordorff pentru Sky Sports.

Wimbledon will be cancelled due to the coronavirus pandemic, according to German Tennis Federation (DTB) vice-president Dirk Hordorff.#Wimbledon https://t.co/jRlydSPOIl

— Outlook Magazine (@Outlookindia) March 30, 2020