Viorel Moldovan își pune cenușă în cap! “Nu caut scuze. Nu am reușit să scot mai mult de la băieți”

Viorel Moldovan își pune cenușă în cap după ratarea calificării în play-off cu Petrolul Ploiești.

Viorel Moldovan a demisionat după eșecul din runda 20 a Ligii a 2-a, acasă, cu CS Mioveni, scor 0-1.

Fostul tehnician al “lupilor galbeni”, Viorel Moldovan spune că a încercat să construiască o echipă competitivă la Ploiești dar timpul nu a fost de partea lui. ”Moldo-gol” se consideră principalul vinovat pentru ratarea obiectivului și speră ca formația de pe “Ilie Oană” să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.

“Foarte bine nu fac, fac bine, dar în scurt timp voi face foarte bine. Ieri am încheiat socotelile, era normal. Îmi asum acest obiectiv, din moment ce şansele, chiar dacă mai sunt, un miracol ar mai face ca Petrolul să prindă play-off-ul, trebuia să iau această decizie. Nu vreau să caut scuze, încerc să mă analizez şi să văd ce am făcut bine şi ce am făcut mai puţin bine.

Asta e viaţa antrenorului, întotdeauna după un coborâş vine un urcuş. Nu am reuşit să scot mai mult de la băieţi, mi-aş fi dorit acest lucru. A fost o reconstrucţie totală, am luat-o de la zero, am încercat să construiesc o echipă competitivă.

Cred că în momentul de faţă e un nucleu de bază, dar durează şi ai nevoie de timp. Ştiam că nu mi se acordă timp, ştiam unde m-am dus şi ce mă va aştepta, dar tentanţia a fost mult prea mare şi nu îmi pare rău. Am lucrat la un club de tradiţie, le doresc succes în continuare şi sper să-i văd pe prima scenă fotbalistică.

Sufăr în tăcere, am această demnitate. Chiar dacă am avut şi noi anumite momente în care am fost deavantajaţi, asta e viaţa. Întotdeauna se întâmplă astfel de lucruri, dar merg pe ideea că există o lege a compensaţiei şi îmi va fi mai bine la următoarea echipă. Nu mă plâng de arbitraje, am demintate şi orgoliu. Trebuia noi să facem mult mai mult, chiar şi împotriva arbitrajelor, şi să obţinem calificaea în play-off. Scuzele sunt folosite de incompetenţi pentru a construi monumente de nulitate”, a declarat Viorel Moldovan pentru Look Sport.

Petrolul locul 10 în Liga a 2-a, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Lupii galbeni se deplasează în ultima etapă pe Cluj Arena pentru duelul cu “U” Cluj, duminică de la ora 15:00.