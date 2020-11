Viorel Moldovan, încrezător după a doua înfrângere consecutivă la Petrolul: “Ca și atitudine nu am ce să le reproșez băieților!”

Petrolul Ploiești continuă seria pașilor greșiți în acest sezon de Liga 2, “lupii galbeni” suferind un nou eșec după cel contra lui Aerostar Bacău, scor 1-4!

Petrolul pare că nu își poate reveni din pasa proastă prin care trece în acest sezon al ligii a doua, iar formația lui Viorel Moldovan a înregistrat o nouă înfrângere în campionat, după 0-1 pe terenul celor de la ASU Poli Timișoara.

După meci, antrenorul “lupilor galbeni”, Viorel Moldovan, s-a arătat mulțumit de echipa sa din punct de vedere al atitudinii și al implicării și este de părere că formația prahoveană merita mult mai mult din meciul contra timișorenilor.

“Am reacționat foarte bine după golul încasat, am dominat a doua repriză, am avut câteva situații de a înscrie, de a egala, nu am reușit dar trebuie să ne asumăm mai mult responsabilitatea în preajma careului advers, să șutăm mai mult la poartă. Nu am urmărit să o băgăm în poartă, cred că meritam mai mult de la acest joc, dar din păcate am pierdut.

Nu reușim să înscriem, poate e o lipsă de încredere. Ca și atitudine, implicare, nu am ce să le reproșez băieților. Ne-am dorit să obținem un rezultat pozitiv aici la Timișoara în fața unei echipe solide, dar nu am fost capabili!”, a spus Viorel Moldovan după meciul cu ASU Poli Timișoara.

În urma rezultatului înregistrat astăzi, Petrolul Ploiești ocupă în acest moment locul 10 în clasamentul ligii a doua, cu 17 puncte acumulate după 12 meciuri disputate în actualul sezon. 5 înfrângeri au “lupii galbeni” în această ediție de Liga 2.